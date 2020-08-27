بعد ميسي وإبراهيموفيتش.. نجوم كرة القدم يرفعون شعار "ريح المدام"

كشفت وسائل إعلام أوروبية أن ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي أعلن رحيله عن الفريق منذ عدة أيام، اتخذ هذا القرار الذى وصفه بـ المؤلم، بعد مشاورات طويلة مع زوجته أنتونيلا، وقد تكون وجهته القادمة هي مانشستر سيتي الإنجليزي.





ومن هنا نجد أن نجوم الكرة في العالم دائما ما يكون تحديد وجهاتهم المختلفة بعد قرار الزوجة، تيمنا بمقولة وراء كل رجل عظيم امرأة، حيث لجأت بعض زوجات نجوم الكرة إلى التفكير في مستقبل أزواجهن الكروي سعيا منهن إلى إيجاد حياة أفضل، وتحت بند الحب والاستقرار تعامل بعض النجوم مع نصائح زوجاتهم بمبدأ الأمر وليس النصيحة، وهناك العديد من الحالات رضخت لطلبات زوجاتهم ولعل أبرزهن.





زوجة السلطان تغرد "منزلي وحشني في ميلانو"

وقبل أسابيع وبعد انتهاء فترة احتراف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في نادي لوس أنجلوس جالاكسي طلبت زوجته هيلينا سيجر عارضة الأزياء السويدية الشهيرة رحيله إلى الدوري الإيطالي وقامت بكتابة تغريدة قائلة فيها منزلي واحشني في ميلانو في إشارة إلى اقتراب الهداف الكبير من نادي الميلان وهو ما تم بالفعل.





وسبق أن لعب السلطان لصفوف الروسونيري خلال الفترة من 2010 وحتى 2012 وحقق معهم بطولة الدوري وكأس السوبر على حساب الجار انتر ميلان، وبالطبع ترتبط زوجة ابرا بذكريات سعيدة في ميلانو مما جعلها تكون كلمة السر في قرار الهداف السويدي.





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