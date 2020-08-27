بعد ميسي وإبراهيموفيتش.. نجوم كرة القدم يرفعون شعار "ريح المدام"

كشفت وسائل إعلام أوروبية أن ليونيل ميسي نجم برشلونة والذي أعلن رحيله عن الفريق منذ عدة أيام، اتخذ هذا القرار الذى وصفه بـ المؤلم، بعد مشاورات طويلة مع زوجته أنتونيلا، وقد تكون وجهته القادمة هي مانشستر سيتي الإنجليزي.
ومن هنا نجد أن نجوم الكرة في العالم دائما ما يكون تحديد وجهاتهم المختلفة بعد قرار الزوجة، تيمنا بمقولة وراء كل رجل عظيم امرأة، حيث لجأت بعض زوجات نجوم الكرة إلى التفكير في مستقبل أزواجهن الكروي سعيا منهن إلى إيجاد حياة أفضل، وتحت بند الحب والاستقرار تعامل بعض النجوم مع نصائح زوجاتهم بمبدأ الأمر وليس النصيحة، وهناك العديد من الحالات رضخت لطلبات زوجاتهم ولعل أبرزهن.
زوجة السلطان تغرد "منزلي وحشني في ميلانو"
وقبل أسابيع وبعد انتهاء فترة احتراف النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش في نادي لوس أنجلوس جالاكسي طلبت زوجته هيلينا سيجر عارضة الأزياء السويدية الشهيرة رحيله إلى الدوري الإيطالي وقامت بكتابة تغريدة قائلة فيها منزلي واحشني في ميلانو في إشارة إلى اقتراب الهداف الكبير من نادي الميلان وهو ما تم بالفعل.
وسبق أن لعب السلطان لصفوف الروسونيري خلال الفترة من 2010 وحتى 2012 وحقق معهم بطولة الدوري وكأس السوبر على حساب الجار انتر ميلان، وبالطبع ترتبط زوجة ابرا بذكريات سعيدة في ميلانو مما جعلها تكون كلمة السر في قرار الهداف السويدي.
انتقال إيكاردي إلى باريس بقرار واندا
قبل بداية الموسم الحالي توترت العلاقة بشكل كبير بين الهداف الأرجنتيني ماورو إيكاردي وإدارة ناديه انتر ميلان مما دفع زوجته واندا وكيله أعماله إلى اتخاذ قرار نهائي برحيله عن النيراتزوري الإيطالي واوجدت له عرض مغري من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي على سبيل الإعارة.
مارتينا أضاعت على مدافع إيطاليا عام كامل
لم يكن قرار مارتينا زوجة المدافع الشهير ليوناردو بونوتشي صائبا عندما أقنعت زوجها بترك نادي يوفنتوس والانتقال إلى ميلان قبل عامين من تاريخه لأن مع رحيل بونوتشي لم يحقق مع الروسونيري أي إنجازات تذكر وعاد من جديد الموسم الماضي إلى يوفنتوس، وكانت مارتينا قد رفضت أيضا عرض من نادي تشيلسي لعدم رغبتها في العيش في لندن.
زوجة مارسيلو ترفض ريال مدريد
مع غياب المدافع البرازيلي الشهير مارسيلو عن المشاركة مع فريقه ريال مدريد طلبت زوجته كلاريس رحيله عن النادي الملكي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة أو في نهاية العام وقبول عرضا جديدا من أجل المشاركة وعبرت عن ذلك في بعض تصريحاتها.
نجمة البوب العقل المدبر لبيكهام
لم تكن قصة ارتباط نجم الكرة الإنجليزي ديفيد بيكهام بالمطربة الشهيرة فيكتوريا قبل عشرون عام أمر عادي فقد أحدث العديد من الضجة الصحفية حول العالم، ومع انتهاء عقد بيكهام مع ريال مدريد وميلان طلبت فيكتوريا رحيله إلى الدوري الأمريكي مسقط رأسها بل وطالبته بعد الاعتزال بالعمل والاستثمار في مجال كرة القدم.
وميسي لن يكون النجم العالمي الأخير الذي سيأخذ بقرار زوجته لتحديد وجهته المقبلة ، فدائما وأبدا يبحث العديد من اللاعبين على استقرارهم الأسري لان ذلك يساعدهم على التركيز في الملاعب ، تحت شعار المسلسل الشهير "ريح المدام".