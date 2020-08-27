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توك شو

جوة البدلة.. طرق مبتكرة لتجسس الزوجات على الأزواج

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:12 م
شريهان أبو الحسن
شريهان أبو الحسن
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شيرين عادل
قالت الإعلامية شريهان أبو الحسن، إن هناك عددا كبيرا من الزوجات تتقن مهارات التجسس على أزواجهن بطرق مبتكرة. 

وأوضحت شريهان أبو الحسن خلال حلقتها ببرنامج راجل واتنين ستات عبر فضائية ON، أن هناك إحصائية كشفت أن حوالى 20% من السيدات فى الوطن العربى يتجسسن على أزواجهن بطريقة إحترافية. 

وأشارت إلى أن 40% من السيدات الأسبان يراقبن هواتف أزواجهن، أما الزوجات الصينيات يستخدمن أجهزة تجسس داخل ملابس أزواجهن عن طريق زراع أزرار داخل معطف أزواجهن.

وتابعت شريهان أبو الحسن أن السيدات وفقا لهذه الدراسة يتجسسن على أزواجهن بشكل يومى عن طريق تطبيقات على الهواتف المحمولة، وعمليات إختراق للمحادثات الجماعية عبر تطبيقات واتساب، وفيسبوك.
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