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أخبار العالم

لم يبلغه منذ 100 عام.. السودان: ارتفاع غير مسبوق لمنسوب النيل

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:13 م
نهر النيل
نهر النيل
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شيماء مصطفى
أعلنت وزارة الري والموارد المائية بالسودان، اليوم الخميس، وصول مياه النيل إلى منسوب مرتفع لم يبلغه منذ مئة عام.

 ووفقًا لوكالة الأنباء السودانية "سونا"، قالت الوزارة إن النيل وصل اليوم إلى مناسيب غير مسبوقة بلغت 17,43متر مقارنة بعام 2019 الذي وصل 17,26 متر .

وأكد وزير الري ياسر عباس أن فيضان عام 1946 لم يتجاوز17,10متر وفيضان عام 1988 وصل إلى 17 مترا واليوم فيضان الخرطوم يسجل 17,43 متر وغدا وبعده يسجل النيل  17,44 متر .

وأشار عباس إلى أن الوزارة نبهت قبل فترة بالأرقام، متوقعا أن تشهد الايام القادمة ارتفاعًا فى مناسيب النيل فى جميع القطاعات خاصة قطاعات الخرطوم وشماله.

وناشد الوزير المواطنين على ضفاف النيل وفروعه المساهمة فى حماية مناطقهم فى شكل نفير أو تضامن لحماية القرى بجانب أخذ الحيطة والحذر من ارتفاع مناسيب النيل.
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