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حوادث

بسبب عدم الانجاب..المشدد لقاتلة نجلي زوجها 15 عامًا بالبحيرة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:41 م
محاكمة
محاكمة
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أسماء الجنبيهى

قضت محكمة جنايات دمنهور، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين شريف الحيلة ورامي سعيد محمد، وبحضور المستشار أحمد راجح ممثل النيابة العامة، وسكرتارية إبراهيم المتولي، اليوم ، بالحكم على ربة منزل قامت بقتل نجلي زوجها لعدم قدرتها على الحمل والإنجاب بالحبس المشدد 15 عاما.


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وترجع أحداث الواقعة حينما تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى، بورود إشارة من المستشفى المركزي، بوصول طفلة عمرها عام ونصف، جثة هامدة.


وانتقل المقدم حازم عبادة مفتش فرع البحث الجنائي، والنقيب أحمد النوحي معاون المباحث، لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "هناء. ط. ف" 26 عامًا، زوجة والد المجني عليها.


وكشفت تحريات ضباط المباحث، قيام المتهمة بقتل شقيق الطفلة البالغ من العمر 4 سنوات، والذي توفي منذ شهر تقريبًا، وذلك لعدم قدرتها على الإنجاب، وتم ضبطها، وتحرير المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.

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