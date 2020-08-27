AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

أحمد مجدي يكشف تفاصيل رسالة السفير النيوزيلندي بعد تناوله المانجو في مصر.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:16 م
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
Advertisements
محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن السفير النيوزيلندي جريس لويس لدى مصر نشر على «تويتر» صورة كرتونة من المانجو، معلقًا عليها «وصلني للتو إلى باب منزلي قادمًا من الإسماعيلية».

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الإسبوع أنه قبل هذه الرسالة بقليل نشر السفير جريج لويس صورة يقف فيها إلى جوار محل «فكهاني» في الإسماعيلية، وأرفق الصورة بتعليق: «في رحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية. فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر! هل تعلم: تمتلك مصر ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو».

وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن مصر بها الكثير من الأشياء الجميلة والتى تكون بابا لاجتذاب فئات جديدة من السياح ونحن في حاجة إلى التفكير في مثل هذه المشاهد.

وأشار مجدي إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وقام السفير الكندي في مصر جيس داتون بإعادة تغريدة السفير النيوزيلندي جريس لويس في مصر  وعلّق مخاطبًا السفير النيوزيلندي: «انتظر هديتي».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مانجاوي.. سفير نيوزيلندا بالقاهرة يروج لـ المانجو الإسماعيلاوي

غرام دبلوماسى.. مانجو الإسماعيلية تشعل تويتر السفراء الأجانب.. تفاصيل

الخديو إسماعيل بطل القصة.. سبب تسمية أحد أنواع المانجو بـ «العويسي»

مانجاوي بجد| سفير نيوزيلندا يجري استفتاء على نوع المانجو المفضل لدى المصريين

لا نستطيع مقاومة طعمها.. شاهد عزومة مانجة إسماعيلاوي بين عدد من السفراء

مفتي الجمهورية يستقبل السفير الكندي بالقاهرة قبيل انتهاء مهام منصبه في مصر

ترشيحاتنا

ارتداء نصف الكمامة يزيد خطر الاصابة بكورونا.. تفاصيل

شاهد.. أسامة حسني يستفز مرتضى منصور وجماهير الزمالك بتصريح مثير

أول تعليق من أحمد مرتضى بعد خضوعه لعملية جراحية

حبس متهم فى واقعة اغتصاب فتاة فندق فيرمونت

مسافر سكران يتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا بعد ساعة من إقلاعها.. تفاصيل

حكم تربية كلب صغير فى المنزل للتسلية

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسافر سكران يتسبب في هبوط طائرة اضطراريًا بعد ساعة من إقلاعها.. تفاصيل

غني بـ 8 أنواع فيتامينات ومعادن.. فوائد البطيخ للمناعة

صدمة عمرها.. سيدة تكتشف 4 ثعابين داخل سيفون حمام منزلها.. فيديو