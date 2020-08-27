أحمد مجدي يكشف تفاصيل رسالة السفير النيوزيلندي بعد تناوله المانجو في مصر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أن السفير النيوزيلندي جريس لويس لدى مصر نشر على «تويتر» صورة كرتونة من المانجو، معلقًا عليها «وصلني للتو إلى باب منزلي قادمًا من الإسماعيلية».





وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الإسبوع أنه قبل هذه الرسالة بقليل نشر السفير جريج لويس صورة يقف فيها إلى جوار محل «فكهاني» في الإسماعيلية، وأرفق الصورة بتعليق: «في رحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية. فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر! هل تعلم: تمتلك مصر ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو».





وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن مصر بها الكثير من الأشياء الجميلة والتى تكون بابا لاجتذاب فئات جديدة من السياح ونحن في حاجة إلى التفكير في مثل هذه المشاهد.



