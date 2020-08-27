أحمد مجدي يكشف تفاصيل رسالة السفير النيوزيلندي بعد تناوله المانجو في مصر.. فيديو

أكد الإعلامي أحمد مجدي أن السفير النيوزيلندي جريس لويس لدى مصر نشر على «تويتر» صورة كرتونة من المانجو، معلقًا عليها «وصلني للتو إلى باب منزلي قادمًا من الإسماعيلية».
وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الإسبوع أنه قبل هذه الرسالة بقليل نشر السفير جريج لويس صورة يقف فيها إلى جوار محل «فكهاني» في الإسماعيلية، وأرفق الصورة بتعليق: «في رحلة ليوم واحد من القاهرة إلى الإسماعيلية. فرصة لتذوق المانجو الشهير في مصر! هل تعلم: تمتلك مصر ما يقرب من 100 نوع مختلف من المانجو».
وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن مصر بها الكثير من الأشياء الجميلة والتى تكون بابا لاجتذاب فئات جديدة من السياح ونحن في حاجة إلى التفكير في مثل هذه المشاهد.
وأشار مجدي إلى أن الأمر لم يقف عند هذا الحد، وقام السفير الكندي في مصر جيس داتون بإعادة تغريدة السفير النيوزيلندي جريس لويس في مصر وعلّق مخاطبًا السفير النيوزيلندي: «انتظر هديتي».