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رياضة

في مباراة مثيرة.. التعادل 1-1 يحسم لقاء الاتحاد السكندري أمام حرس الحدود

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:18 م
ارشيفية
ارشيفية
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عبدالله هشام
تعادل فريق الاتحاد السكندري امام منافسه حرس الحدود بنتيجة هدف لكل منهما في المباراة التي اقيمت علي ملعب اسكندرية ضمن منافسات الاسبوع الــ 22 من بطولة الدورى المصري.

جاء الهدف الاول لفريق حرس الحدود عن طريق عبدالرحمن جبنه في الدقيقة 62 من عمر اللقاء بعد ركلة ركنية من جهة اليمين أبعدها دفاع الاتحاد بشكل خاطئ فوصلت إلى عبد الرجمن جبنة داخل منطقة الــ 6 ياردات فسدد كرة مرت أسفل الحارس عماد السيد وسكنت يمين المرمى.

حصل فريق حرس الحدود علي ضربة جزاء في الدقيقة 75 الا ان جريندو اهدرها امام تألق عماد السيد. 

وسجل فريق الاتحاد هدف التعادل في الدقيقة 98 عن طريق أحمد راشد وكان الحكم ليلغيه الا انه رجع الي الفار واحنسب الهدف .

انحسر اللعب في نصف الملعب طوال احداث الشوط الاول الا بعض الهجمات من الفريقين علي استحياء شديد واغلبها تسديدات من خارج منطقة الــ 18 بسبب التكتلات الدفاعية الكثيفة. 

سدد فريق الاتحاد ثلاث كرات منهم واحده فقط علي مرمي المنافس وتصدي لها الحارس بسهوله مقابل 7 تسديدات من فريق حرس الحدود خمسه منهم علي المرمي الا انها كانت سهله علي الحارس ولم تشكل خطورة. 

استحوذ فريق الاتحاد السكندري بنسبة 58% مقابل 42 %.

جدير بالذكر أن فريق الاتحاد السكندري يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدورى المصري برصيد 31 نقطة بينما جاء فريق حرس الحدود في المركز الثامن برصيد 24 نقطة .
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