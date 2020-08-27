ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل الوداد المغربي إلى 15 حالة

ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل فريق الوداد المغربي إلى 15 حالة، مع تأجيل عدد كبير من المباريات المحلية قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.





وحسب موقع " le360 سبورت" المغربى، أن المسحة الأخيرة التى خضع لها فريق الوداد بينت ظهور حالة جديدة.



