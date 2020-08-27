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رياضة

ارتفاع عدد إصابات كورونا داخل الوداد المغربي إلى 15 حالة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:31 م
صدى البلد
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أحمد هاني
ارتفع عدد المصابين بفيروس كورونا داخل فريق الوداد المغربي إلى 15 حالة، مع تأجيل عدد كبير من المباريات المحلية قبل خوض نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الأهلي.

وحسب موقع " le360 سبورت" المغربى، أن المسحة الأخيرة التى خضع لها فريق الوداد بينت ظهور حالة جديدة.

وتم نقل سعيد بادو مدرب حراس الوداد إلى أحد المستشفيات الخاصة بالدار البيضاء لتلقي العلاجات اللازمة من الوباء العالمى، تحت مراقبة طبية دقيقة بعد تدهور صحته عقب إصابته بفيروس كورونا.


ويعد الوداد منافس النادي الأهلي في دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يواجهه ذهابًا أواخر سبتمبر المقبل، وإيابًا مطلع شهر أكتوبر.

وأكدت المسحة الطبية التي خضع لها فريق الوداد، إصابة لاعبين جدد بفيروس كورونا المستجد، ما يستوجب وضعهم في عزل صحي.

وكانت كل المؤشرات تؤكد أن الديربي سيتم تأجيله؛ بسبب ظهور إصابات بالفيروس في صفوف نادي الوداد، منذ فترة.
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