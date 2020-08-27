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مرأة

نشرة المرأة والصحة: استوحي إطلالاتك الصيفية من الشرنوبي.. الرجال أكثر عرضة لـ كورونا.. تطور شكل ابنة عمرو دياب الكبرى

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:58 م
صدى البلد
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آلاء حسن
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:

للرجال.. استوح إطلالتك الصيفية من الشرنوبي


دائما ما يحتاج الرجال إلى اختيار ملابس مناسبة للصيف خاصة في المصايف والاماكن الساحلية. 



وظهر المطرب الشاب محمد الشرنوبي بإطلالة صيفية أنيقة جذب من خلالها انتباه متابعيه حيث اختار ملابس ملائمة للجو المحيط به. 

لماذا يصاب الرجال بـ كورونا أكثر من النساء


أظهرت العديد من الدراسات أن عدد الرجال الذين يموتون بسبب COVID-19 أكثر من النساء، ويقول الخبراء إن جزءًا من السبب هو أن النساء تميل إلى أن يكون لديهن جهاز مناعة أقوى من الرجال.



بعد تصدرها التريند.. شاهد تطور شكل نور ابنة عمرو دياب الكبرى

تصدرت نور الابنه الكبرى للمطرب عمرو دياب التريند خلال الساعات القليلة الماضية. 


وتطور شكل نور عمرو دياب خلال السنوات الماضية، حيث ظهرت في صور قديمة برفقة شيرين رضا ولم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات. 


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