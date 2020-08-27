نشرة المرأة والصحة: استوحي إطلالاتك الصيفية من الشرنوبي.. الرجال أكثر عرضة لـ كورونا.. تطور شكل ابنة عمرو دياب الكبرى

نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، العديد من الأخبار الهامة الخاصة بالمرأة والصحة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها من خلال التقرير التالي:دائما ما يحتاج الرجال إلى اختيار ملابس مناسبة للصيف خاصة في المصايف والاماكن الساحلية.وظهر المطرب الشاب محمد الشرنوبي بإطلالة صيفية أنيقة جذب من خلالها انتباه متابعيه حيث اختار ملابس ملائمة للجو المحيط به.أظهرت العديد من الدراسات أن عدد الرجال الذين يموتون بسبب COVID-19 أكثر من النساء، ويقول الخبراء إن جزءًا من السبب هو أن النساء تميل إلى أن يكون لديهن جهاز مناعة أقوى من الرجال.تصدرت نور الابنه الكبرى للمطرب عمرو دياب التريند خلال الساعات القليلة الماضية.وتطور شكل نور عمرو دياب خلال السنوات الماضية، حيث ظهرت في صور قديمة برفقة شيرين رضا ولم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات.