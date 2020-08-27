للحفاظ على التنوع الإحيائي.. مبادرة عُمانية لزراعة 10 ملايين شجرة

دشنت هيئة البيئة بسلطنة عُمان، أول مواقع استزراع الأشجار البرية، حيث تمت زراعة 1800 شتلة لأشجار برية مختلفة في منطقة ميناء الفحل، ضمن المبادرة الوطنية لزراعة 10 ملايين شجرة برية، التي تم إطلاقها في 8 يناير الماضي تزامنًا مع الاحتفال بيوم البيئة العماني.









ويأتي تدشين موقع الاستزراع ضمن سلسلة حملات أخرى سيتم تنفيذها في مختلف محافظات السلطنة خلال الفترة القادمة، بعد أن تم العمل في الفترة السابقة على توسعة المشاتل وإنشاء مشاتل جديدة وتزويدها بالبذور من بنك البذور الذي تم إنشاؤه أخيرا، وتم تشكيل فرق عمل بالتعاون مع المجتمع لجمع هذه البذور بمختلف أنواع الأشجار البرية في السلطنة.









من هذا المشروع هو تأهيل المناطق المتدهورة والمحافظة على التنوع الأحيائي وزيادة الرقعة الخضراء لإيجاد متنفس عام، وهو ما يدعم الجانب السياحي أيضًا، وخلال فترة المشروع وهي 10 سنوات.









عام 2020 هو التأسيسي لهذه المبادرة الوطنية، وقد سعت الهيئة منذ الإعلان عن المبادرة إلى إنتاج شتلات سليمة تلائم البيئة وتتحمل الظروف المناخية الصعبة في الأماكن المناسبة لها، وتم التركيز على الأشجار البرية المعروفة في السلطنة ومنها الغاف والسمر والسدر والشوع والطيق والطلح والميطان والصبار والسرح والعلعلان وغيرها على حسب البيئات والمناخ المناسب لزراعتها.







