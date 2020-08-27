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أحمد مجدي: شركات بولندية خاطبت مصر لعودة السياحة.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 06:34 م
الإعلامي أحمد مجدي
الإعلامي أحمد مجدي
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محمود محسن
أكد الإعلامي أحمد مجدي أن رئيس الوزراء، اتخذ قرارا بضرورة عمل كشف الــ pcr لكل القادمين من الخارج وهناك تحركات تدار على أرض الواقع للقيام بذلك.

وأضاف مجدي خلال تقديمه برنامج آخر الأسبوع أن عددا من الشركات البولندية خاطبت مصر لعودة السياحة في مصر.

وتابع مقدم برنامج آخر الأسبوع أن الأولوية للصحة فوق أى شيء ونتصور أن السلطات المصرية اتخذت هذا القرار خوفا على صحة المواطن.

وأشار مجدي إلى أنه يجب التفكير أكثر والسعي لإيجاد حلول، لأن قطاع السياحة مهم ونعتمد عليه بشكل كبير ولا بد من إجراءات تحقق المعادلة الصعبة بالحفاظ على الصحة وعودة قطاع السياحة المهم.
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