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محافظات

وكيل الأوقاف بالغربية :عودة صلاة الجمعة في 3500 مسجدا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:13 م
صدى البلد
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أحمد على

أعلن الشيخ السيد عبد المجيد وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الغربية عن عودة صلاة الجمعة ب ٣٥٠٠ مسجد بمختلف مدن وقرى المحافظة اعتبارًا من الغد وهي المساجد التي يتوفر بها إمام أو خطيب جمعة أو خطيب جمعة متطوع وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الشأن وأداء الصلاة وفقا للإجراءات التى أقرتها وزارة الأوقاف.


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وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أن هناك تشديدات لجميع أئمة المساجد بغلق دورات المياه ودور المناسبات ومصلى السيدات.

وأكد عبد المجيد أنه سيتم فتح المساجد الكبرى التي لا يعلوها شيء وإن تعذر وجود مسجد فى منطقة ما سيتم اختيار زاوية كبيرة وجيدة التهوية.

وعن اكبر المساجد بالمحافظة وهو مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي احد اقطاب الولاية الأربعة لدى الصوفية انه سيتم فتحه بشكل أساسي لاستقبال المئات من المصلين المتوقع وجودهم غدا.


وحذر فتح الأضرحة بالمسجد حفاظا على سلامة المصلين مطالبا المصلين بأن يلتزموا بتطبيق الاجراءات الاحترازية حتى لا يتم غلق المساجد مرة أخرى.
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