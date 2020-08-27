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رياضة

إعلامي سعودي: عمر السومة في الأهلي فقط

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:23 م
صدى البلد
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عمر سلامة
أكد الإعلامي الرياضي السعودي محمد الخميس أن المهاجم السوري عمر السومة، لا يناسب إلا أهلي جدة، مبينًا أنه من الصعب أن يلعب في المملكة لغير الأهلي.


وكانت تقارير إعلامية أشارت إلى طلب السومة من إدارة الأهلي، السماح له بالرحيل عن صفوف الفريق، على أن يدخل اللاعب الفترة الحرة بعد 3 شهور.


وأضاف الخميس، خلال تصريحات عبر إذاعة يو إف إم، أنه ليس هناك ناد في مرحلة اللاعب العمرية، يناسبه أكثر من الأهلي، موضحًا أن السومة نجم كبير ويمتلك جماهيرية كبيرة، ولديه بصمة كبيرة في تاريخ الأهلي، ولا يعتقد أن الأهلي لن يقدر لاعبًا مثل السومة بعقد يليق بحجمه".


وتابع "إذا قلنا النصر عنده حمد الله، فإن فرص مشاركة السومة ضعيفة، وبالمثل جوميز مع الهلال، كما أن خطة 4-4-2 تقريبًا انتهت في كرة القدم، وبالتالي ليس هناك إمكانية بالانتقال إلى ناديين أفضل فنيًا من الأهلي، وبالنسبة للاتحاد، فإن الظروف متشابهة بين الأهلي والاتحاد عدا مراكز الدوري".


واستطرد الخميس "ذكر لي مصدر أهلاوي بأن الأمر يمثل بداية مفاوضات لتجديد عقد عمر السومة، ولكني أقول إن السومة من حقه البحث عن فريق يمتلك أدوات أفضل، وهذا دور الإدارة الأهلاوية، بأن تساعد الفريق على المنافسة على البطولات".


وأفاد الخميس "السومة لاعب مهم وأعتقد أن له كلمة في الأهلي، ولكن الارتباك الفني الذي مر به الأهلي هذه السنة، بالتأكيد أثر على لاعب يمتلك المقومات لقيادة الفريق للبطولات، وبالتالي فإن البوادر التي نراها لا تبشر بالخير، وقد يتجه السومة لفريق يجلب له البطولات قبل اعتزال الكرة، حتى لو كان مكانه على دكة البدلاء".
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