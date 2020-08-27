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توك شو

احمي نفسك من التحرش.. نصائح وحركات مهمة للفتيات للدفاع عن النفس| فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:58 م
حركات للدفاع عن النفس
حركات للدفاع عن النفس
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قسم التوك شو
قدمت مدربة الفنون القتالية شيرين الشهابي خلال حوارها مع رضوى الشربيني مجموعة من الحركات المهمة للفتيات للدفاع عن النفس لحمايتهن من المضايقات في الشارع او التحرش، مؤكدة أن نقاط الضعف الاساسية عند الرجال هي: العين و الزور وتحت الحزام.

وأضافت «الشهابي» خلال برنامج «هي وبس» المذاع على قناة «سي بي سي سفرة» أنه مهما بلغت قوة الرجل لا يستطيع تقوية هذه المناطق، واستخدام الحركات الدفاعية لحماية والدفاع عن النفس من التحرش مهم في اي موقف وفي اي وقت.

وقدمت مدربة الفنون القتالية عددا من الحركات الخطيرة التي تستخدمها في الدفاع عن النفس، مؤكدة أنه ليس من المهم الفتاة تكون رياضية لكي تدافع عن نفسها، ولكنها حركات بسيطة.

وانفعلت رضوى الشربيني بسبب خطورة هذه الحركات التي قامت بها شيرين الشهابي على الشاب الذي كان برفقتها للتدريب عليه قائلة: «أوف خلاص خلاص ده مش متحرش ده احنا مع بعض، انت تمام كويس .
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