رمضان عبدالرازق: هكذا كان يصوم النبي محمد يوم عاشوراء.. فيديو

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامى، إن النبى محمد صلى الله عليه وسلم، أمر بالإكثار من الصيام فى شهر الله المحرم، الذى به يوم عاشوراء، مستشهدا بالحديث النبوى الشريف: "أفضل الصيام، بعد رمضان، شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة، بعد الفريضة، صلاة الليل".







وتابع عبدالرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الخميس: "لابد أن نرجع إلى النبى محمد صلى الله عليه وسلم، ونتعلم كيف صام يوم عاشوراء، فالمرحلة الأولى أنه كان يصومه فى مكة قبل الهجرة مع المشركين ولم يأمر أحدا من المسلمين به، والمرحلة الثانية، فرض صوم عاشوراء على المسلمين فى المدينة، والمرحلة الثالثة، فرض صوم رمضان فى العام الثانى من الهجرة، وعودة عاشوراء إلى النافلة والتطوع وليس فريضة، والمحلة الرابعة، كان النبى يعزم على صيام يوم قبله ويوم بعده، ليحرص على التميز عن المشركين".







ونوه إلى أنه المسلمين أمامهم عدة خيارات إما أن يصوموه منفردا حتى إن وافق يوم جمعة أو سبت أو أحد، أو أن يصوموا يوما قبله، أو يوما بعده.