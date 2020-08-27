الزمالك والجزيرة .. رمضان صبحي الحائر بين مصر والإمارات وأوروبا

كشفت بعض التقارير الإعلامية عن أن الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يتجه لشراء نادي بيراميدز وهو الممول الأول لصفقة شراء

رمضان صبحي

من هدرسفيلد الإنجليزي من الإماراتي سالم الشامسي.





وعلم صدى البلد، أن نادي بيراميدز ضمن استثمارات شركة فوتبول سيتي المالكة للمان سيتي، وهي شركة كرة إماراتية استثمارية، كما أن منصور بن زايد رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي - ومقره في أبو ظبي - الأمر الذي كان يجعل رمضان صبحي أقرب للنادي الإماراتي بدلا من الفريق المصري.



