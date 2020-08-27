الزمالك والجزيرة .. رمضان صبحي الحائر بين مصر والإمارات وأوروبا
الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:49 م
كشفت بعض التقارير الإعلامية عن أن الشيخ منصور بن زايد مالك نادي مانشستر سيتي الإنجليزي يتجه لشراء نادي بيراميدز وهو الممول الأول لصفقة شراء رمضان صبحي من هدرسفيلد الإنجليزي من الإماراتي سالم الشامسي.
وعلم صدى البلد، أن نادي بيراميدز ضمن استثمارات شركة فوتبول سيتي المالكة للمان سيتي، وهي شركة كرة إماراتية استثمارية، كما أن منصور بن زايد رئيس مجلس إدارة نادي الجزيرة الإماراتي - ومقره في أبو ظبي - الأمر الذي كان يجعل رمضان صبحي
أقرب للنادي الإماراتي بدلا من الفريق المصري.
وعن مصير رمضان صبحي
، فقد كشف مصدر مقرب منه ، لـ صدى البلد : أن اللاعب يدرس العودة إلى أوروبا خاصة وأنه يمتلك عرضا تركيا ، كما أن عدم إعلان بيراميدز حتى الان انهاء التعاقد رسميا ، أمر محير ويدل على عدم اتفاق الطرفين .
وأضاف ، من الواضح أن مواجهة رمضان صبحي
للنادي الأهلي وإعلان رغبته بالانتقال إلى بيراميدز ، أثرت عليه بالسلب معنويا ، خاصة بعد هجوم الجماهير عليه ، مما جعل اللاعب يعيد حساباته من جديد.
يذكر أن نادي هدرسفيلد وصل له عرضان آخران بخلاف النادي الأهلي واحد من نادي إسطنبول باشاك شهير التركي، والثاني من نادي الزمالك بقيمة 3 ملايين و600 ألف جنيه استرليني.
فيما جاءت العروض المقدمة للاعب كالتالي:-
عرض النادي الأهلي 16 مليون جنيه في الموسم الواحد.
ونادي إسطنبول باشاك شهير حوالي مليون و650 ألف يورو في الموسم.
ونادي بيراميدز حوالي 33.5 مليون جنيه في الموسم.