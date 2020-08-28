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أخبار البلد

المحامين تستعد لإجراء انتخابات النقابات الفرعية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 02:00 ص
صدى البلد
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عبدالوكيل ابوالقاسم

يستعد مجلس النقابة العامة للمحامين لإجراء انتخابات النقابات الفرعية خلال الفترة المقبلة، وسيتم الإعلان عن التفاصيل الكاملة عقب تحديد موعدها.


وأصدر نقيب المحامين  رجائي عطية، قرارا بألا يعتد بتغيير عناوين المكاتب والإقامة من الآن وحتى تمام إجراء الانتخابات وإعلان النتائج ضمانًا لعدم التأثير على مصداقية الانتخابات.


ونص القرار على أنه يعد الاطلاع على قانون المحاماة وقرارات المجلس بخصوص انتخابات النقابات الفرعية.


أولًا: يراعى إدراج المحامين المقيدين أمام المحاكم الابتدائية بجداول الجمعيات العمومية.

ثانيًا: لا يعتد بتغيير عناوين المكاتب والإقامة من الآن وحتى تمام إجراء الانتخابات وإعلان النتائج ضمانًا لعدم التأثير على مصداقية الانتخابات.

ثالثًا: صدر بتاريخ الأربعاء 26/8/2020 ويعمل به من تاريخه.

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