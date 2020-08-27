الغيابات أم فترة التوقف| سبب تراجع أداء الأهلي بعد تفشي كورونا





يعاني الفريق الأول لكزة القدم بالنادي الأهلي من تراجع شديد في الأداء عقب عودته الى المنافسات الرسمية في الدوري الممتاز، بعد توقف طال أكثر من أربعة أشهر بسبب توقف البطولة بعد تفشي فيروس كورونا.









وظهر الأهلي مع السويسري رينيه فايلر في بداية الموسم الحالي بطريقة رائعة، فكان الشوط الأول للمنافس والثاني للأهلي.









فكان الأهلي دائماََ ما يلعب على قوة لاعبيه البدنية التي تمنحه الأفضلية للفوز بسياسة النفس الطويل، فالحفاظ على الشباك نظيفة في شوط المباراة الأول ثم اقتحام دفاعات المنافس وتسجيل الأهداف في شوط المباراة الثاني.





ولكن بعد العودة بدأت الأمور تختلف فسقط الأهلي في فخ التعادل أمام الإنتاج الحربي، وتلقى هزيمة قاسية من الزمالك، وحقق فوزا على أسوان والجونة بصعوبة بالغة.





فلم يصبح الأهلي مع فايلر قبل كورونا، هو نفسه بعد العودة للمنافسات، وذلك اثار العديد من التساؤلات، حول سوء الإدارة الفنية أم تعدد الإصابات.





ويعاني الاهلي من غيابات عديدة قد تكون هي السبب في تراجع الأداء، يفتقد الأهلي حسين الشحات وكهربا ورمضان صبحي وصالح جمعة مستبعد، ووليد سليمان تعرض للإصابة، شريف إكرامي بسبب انهاء عقده، محمود متولي للإصابة.





ويبحث محللي الكرة الكبار عن السبب الرئيسي الذي تسبب في تراجع مستوى المارد الأحمر بعد عودة الدوري الممتاز.





ويخشى الجماهير ونجوم الأهلي القدامى على الفريق الأول من الاستمرار على هذا المستوى، حيث إن النادي الأهلي يقترب من خوض مبارياته في البطولة الإفريقية.



