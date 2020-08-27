كوكاكولا يهزم الدخان 1-0 فى أولى مبارياته الودية

حقق الفريق الأول لكوكاكولا فوزا على الشرقية للدخان بهدف للاشيء أحرزه كريم حلاوة فى اولي مباريات الفريق الودية استعدادا لإنطلاق الممتاز ب والذي سينطلق ٢٠ سبتمبر المقبل.





وأشرك محمد عبد الله المدير الفنى للفريق عددا كبيرا من اللاعبين خلال شوطي المباراة من أجل إعطاء كافة اللاعبين الفرصة.





وأكد محمد عبد الله المدير الفنى للفريق عن رضاه التام الذي ظهر عليه الفريق خلال المباراة خاصة وأنها المباراة الأولى للفريق عقب العودة للتدريبات مرة أخرى وأشاد بمستوى جميع اللاعبين وأن الفترة المقبلة ستشهد ارتفاعا تدريجيا في مستوى اللاعبين.