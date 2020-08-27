نشر الرعب في دول العالم.. مدير "الباثولوجيا المناعية": كورونا ما زال في موجته الأولى.. فيديو

قال الدكتور أشرف الددا مدير قسم الباثولوجيا المناعية في مستشفى الملك فيصل بجدة، إن فيروس كورونا ينشر الرعب في دول العالم خصوصا الدول الأوروبية، مضيفا أن تعريف الموجة الثانية للفيروس هو أن تنقطع الإصابات أسابيع ثم تعود مرة أخري بأرقام أكبر من الموجة الأولي وبالتالي فنحن مازلنا في امتداد الموجة الأولي.
وأوضح الدادا خلال مداخلة هاتفية علي قناة الغد، أن الدول بدأت اتخاذ الإجراءات الصارمة مرة أخرى بشأن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا بالرغم من تنبأ العلماء من إنخفاض أعداد المصابين في فصل الصيف لكن ما حدث لم يكن مبشرا.
وأكد مدير قسم الباثولوجيا المناعية في مستشفى الملك فيصل، أن دول أوروبا عادت للتعليمات الصارمة مرة أخرى خوفا من انتشار فيروس كورونا وتكوين موجة ثانية، مشيرا إلي أن دولا في أوروبا أجبرت المواطنين علي ارتداء الكمامات و هذا لم تحدث في الموجة الأولى.