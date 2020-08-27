AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

كامل الوزير: محطة بشتيل ستكون أعظم بكثير من محطة رمسيس.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:55 م
المهندس كامل الوزي
المهندس كامل الوزي وزير النقل
Advertisements
محمود محسن
أكد المهندس كامل الوزير وزير النقل أن مصر اليوم  وصلت إلى أكثر من 100 مليون مواطن، والسكك الحديد تقوم بنقل مليون راكب يوميا مؤكدا أنه من المتوقع أن يتم نقل مليون ونصف راكب يوميا بحلول عام 2024.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن نصل إلى 2 مليون راكب يوميا.

وتابع وزير النقل أنه لو وجد مكانا في محافظة الجيزة لإنشاء محطة على مساحة 57 فدانا ويكون فيها محطة رئيسية من احتياجات المحطة ومبنى 3 أدوار سيكون دور مول تجارى ودور وحدات إدارية من أطباء ومحامين ودور به فندق 4 نجوم بالدور الثالث بالمحطة.

وأشار الوزير إلى أن  بشتيل يعد المكان الوحيد الذي يصلح ويتسع لإنشاء محطة وورشة جرارات وجراج دورين أسفل المحطة ومشروع به 28 عمارة سكنية.

وقال وزير النقل إن تلك المحطة ستكون أعظم بكثير من محطة رمسيس وسيكون بها مطاعم نظيفة مؤكدا أن من يأتي من الصعيد إلى بشتيل سيكون هناك وسائل مواصلات لنقله وسيكون بها القطار الثالث للمترو إضافة إلى المونوريل. 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كامل الوزير: استخدام القطارات الجديدة في إجازة عيد الأضحى وخطة تشغيل كاملة في أغسطس.. إنشاء مصنع مونوريل وقطار كهربائي في مصر.. وإنهاء تطوير "الدائري" نهاية 2020

وزير النقل: تعاقدنا على 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 172

وزير النقل: 337 مليار جنيه إجمالى تكلفة مشروعات الطرق والكبارى.. وتعاقدنا على 260 جرارا جديدا وإعادة تأهيل 172

قطار السكة الحديد ينطلق على قضبان التطوير.. التفاصيل الكاملة لـ رفع كفاءة أهم وسيلة لـ النقل الجماعي فى مصر

بتكلفة 4.7 مليار جنيه.. التفاصيل الكاملة لإنشاء محطة قطار بشتيل لخدمة أهالي الصعيد

كامل الوزير للصعايدة: رمسيس ليس المقصد النهائي.. ومحطة بشتيل على الطراز الفرعوني

ترشيحاتنا

إعلامي سعودي: عمر السومة في الأهلي فقط

صدمة عمرها.. سيدة تكتشف 4 ثعابين داخل سيفون حمام منزلها.. فيديو

سنستدعيه مرتين.. اتحاد الكرة يكشف حقيقة رفض عدلي القيعي الخضوع للتحقيق

كارثة.. ضبط مزرعة قراميط تتغذى على الحيوانات الميتة في الدقهلية|شاهد

طعن مصري داخل مطعم في إيطاليا

شيخ الأزهر يتكفل بمصروفات أبناء الأطباء المتوفين بسبب كورونا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بلا رحمة| زبون يلقي قهوة ساخنة في وجه موظفة بمحطة وقود.. فيديو

ماذا يحدث لجسمك عند تناول كوب من بذور الكزبرة؟

أبيض x أسود.. كارول سماحة بإطلالة تخطف الأنظار.. شاهد