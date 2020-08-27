كامل الوزير: محطة بشتيل ستكون أعظم بكثير من محطة رمسيس.. فيديو





وتابع وزير النقل أنه لو وجد مكانا في محافظة الجيزة لإنشاء محطة على مساحة 57 فدانا ويكون فيها محطة رئيسية من احتياجات المحطة ومبنى 3 أدوار سيكون دور مول تجارى ودور وحدات إدارية من أطباء ومحامين ودور به فندق 4 نجوم بالدور الثالث بالمحطة.





وأشار الوزير إلى أن بشتيل يعد المكان الوحيد الذي يصلح ويتسع لإنشاء محطة وورشة جرارات وجراج دورين أسفل المحطة ومشروع به 28 عمارة سكنية.





وقال وزير النقل إن تلك المحطة ستكون أعظم بكثير من محطة رمسيس وسيكون بها مطاعم نظيفة مؤكدا أن من يأتي من الصعيد إلى بشتيل سيكون هناك وسائل مواصلات لنقله وسيكون بها القطار الثالث للمترو إضافة إلى المونوريل.

وأضاف الوزير خلال مداخلة هاتفية لبرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري أنه بحلول عام 2030 من المتوقع أن نصل إلى 2 مليون راكب يوميا.