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رياضة

مسحة كورونا تحسم الإعلان عن طاقم حكام الأهلي والمصري

الخميس 27/أغسطس/2020 - 07:56 م
صدى البلد
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يسرى غازى
تنتظر غدا الجمعة لجنة الحكام الرئيسية فى اتحاد الكرة برئاسة وجيه أحمد نتيجة مسحة فيروس كورونا لطاقم حكام مباراة النادي الأهلي أمام المصري في المباراة المقرر إقامتها بعد غد السبت ضمن الجولة الـ٢٣ من دوري we المصري.


وترددت أنباء قوية عن اسناد إدارة لقاء الاهلي والمصري الى الحكم محمود عاشو وأمين عمر لمباراة اسوان وبيراميدز.


ومن المنتظر عقب ظهور نتيجة مسحة فيروس كورونا لطاقم حكام مباراة الاهلي والمصري الإعلان عن الأسماء كاملة بما فيها حكم الفيديو ومساعده.


جدير بالذكر أن الأهلي حقق فوزا غاليا على الجونة بهدف دون رد من توقيع مروان محسن فى الدقيقة 95 من زمن المباراة ليرتفع رصيده الى 59 نقطة فى صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز.
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