مواصفات مازدا CX-5 2021 الجديدة ..صور

يذكر أن شركة مازدا قالت في بيان لها إن مستويات المخزون في مصانعها في الخارج في الموانئ، وفي منافذ البيع لديها تعود بشكل ثابت إلى المستويات المناسبة على الرغم من الخسائر التي تسببت فيها كورونا.





























كشفت مازدا عن تحديثات جديدة لـCX-5 موديل 2021 ، بنظام معلومات ترفيهية جديدة، وتتميز السيارة الجديدة بتطبيقات أندرويد أوتو وأبل كاربلاي، مع وجود دعم احدث تقنيات مازدا للاتصال الإلكتروني.وهذا التطبيق يسمح لمالكي السيارة بمتابعة الكروس أوفر والتحكم بها عن بعد، وتتميز السيارة بمقاعد أمامية كهربائية، وتجليدها بالجلد الطبيعي، وسقف قمري، ونظام سمعي من طراز Bose بـ 10 مكبرات صوت وباب خلفي كهربائي لصندوق الأمتعة.وحصلت السيارة على أنظمة سلامة جديدة تشمل نظما متابعة لانتباه السائق مع تحديث كاميرا 350 درجة وتحسين جودتها.وتتمتع السيارة بمحرك 2.5 لتر ، 4 سلندر بالتنفس الطبيعي بقوة 190 حصان ن وعزم 252 نيوتن متر ، مع محرك 2.5 لتر تيربو بقوة 253 حصان وعزم دوان 433 نيوتن متر.