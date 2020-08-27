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أخبار العالم

سياسة مرنة مع الأمهات الموظفات.. ولي عهد دبي يصدر توجيهات جديدة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:07 م
ولي عهد دبي
ولي عهد دبي
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شيماء مصطفى
أصدر الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، عددًا من القرارات الجديدة، كان أبرزها تطبيق سياسة عمل مرنة في حكومة دبي للموظفات الأمهات من أجل متابعة أبنائهن أثناء تلقيهم التعليم عن بعد.

كما أمر بالسماح للموظفين الذين لا يوجد لديهم من يتابع دراسة أبنائهم خلال أيام التعليم عن بعد، بالعمل عن بعد.

وقال حمدان على حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر: "وجهت اليوم بتطبيق سياسة عمل مرنة في حكومة دبي للموظفات الأمهات اللاتي يقمن بمتابعة أبنائهن أثناء تلقيهم التعليم عن بُعد، اعتبارًا من بداية الأسبوع المقبل وتزامنا مع بدء العام الدراسي الجديد".

وأضاف: "كما سيتم السماح للموظفين الذين لا يوجد لديهم من يتابع دراسة أبنائهم خلال أيام التعليم عن بعد، بالعمل عن بُعد كذلك لتمكينهم من متابعة أبنائهم في دراستهم خلال اليوم الدراسي”.
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