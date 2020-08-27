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أخبار العالم

مصر تشتري 530 ألف طن من القمح الروسي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:01 م
صدى البلد
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شريف سيد
ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية أن مصر تقوم في الوقت الحالي بشراء كميات كبيرة من القمح الروسي. 


ووفقا لبلومبرج فإن مصر حصلت على مناقصة القمح البالغة 530 ألف طن، والتي تعد الأكبر منذ موسم 2012-2013، من روسيا.


ومن المتوقع أن يكون محصول الحبوب في روسيا لعام 2020 أقل بقليل جدا من محصول البلاد القياسي لعام 2017.


وقالت بلومبرج إنه من المتوقع أيضًا أن تستفيد صادرات البلاد من ضعف حصاد الحبوب في دول أخرى في أماكن مثل أوكرانيا وفرنسا ورومانيا.


ومنذ أوائل أغسطس الجاري، لم تشترِ مصر أي قمح من خارج روسيا. ما يؤكد على استمرار هذا الاتجاه من قبل مصر.

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