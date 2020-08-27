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بكري: الشعب الليبي يقول لحكومة الميليشيات كفى فسادا في أرض عمر المختار.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:11 م
الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
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محمود محسن
أكد الإعلامي مصطفى بكري أن ليبيا دمرها حلف الناتو، ويكتم على صدرها وانفاسها نخبة فاسدة عميلة لاردوغان وعصابه تتحكم في بلد عربي شقيق.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج حقائق وأسرار أن الميليشيات تحاول التحكم في ليبيا، مشيرا إلى اننا ندعو الجميع إلى الخروج لمواجهة الظلم والطاغوت ومواجهة المرتزقة الذين جاءوا لبلد شقيق بواسطة أردوغان الذين يعيثون في الأرض فسادا، وينشرون الفوضى فى ارض عمر المختار.

وتابع مقدم برنامج حقائق وأسرار أن الحشود التى خرجت قالت لحكومة الميليشيات كفى وامضوا بعيدا لكي تعود ليبيا حرة للشعب الليبي كما ارادها عمر المختار وكل ليبي حر.

وأشار بكري إلى أن ليبيا ستعود وسيلتحم الجميع مع الجيش الوطنى الليبي بقيادة اللواء خليفة حفتر. 
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