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فن

احتفالا بعيد ميلاده.. محمد عبد الرحمن يشكر متابعيه

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:12 م
محمد عبد الرحمن
محمد عبد الرحمن
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مصطفى كرم
وجه الفنان الكوميدي  محمد عبد الرحمن الشكر لمتابعيه واصدقائه على تهنئتهم بعيد ميلاده. 

ونشر محمد عبد الرحمن  صورة له عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي إنستجرام وعلق عليها قائلا "بشكر كل الناس على الحب الكبير والتهاني في عيد ميلادي  .. الحمد لله على نعمة حب الناس وربنا يديمها علينا كلنا.. وشكرًا على التورتة الجميلة".

وشارك محمد عبد الرحمن في بطولة مسلسل جمجوم وبم بم مع عدد من نجوم الفن. 


مسلسل جمجوم وبم بم، بطولة محمد عبدالرحمن ومحمد سلام وميرنا جميل وأحمد السعدني ومحمد محمود، وعدد من الفنانين، وتأليف مصطفى صقر، محمد عز، كريم يوسف، إبراهيم خطاب، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه في 15 حلقة. 

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