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تعليم

للباحثين المصريين.. كل ما تريد معرفته عن منصة الملكية الفكرية

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 08:01 ص
صدى البلد
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نهلة الشربيني


استعرضت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا للباحثين المصريين منصة دعم حقوق الملكية الفكرية والابتكار، وذلك عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك لتوضيح الهدف من المنصة.

واوضحت الاكاديمية : " منصة دعم حقوق الملكية الفكرية والابتكار هى المنصة الحكومية الأولى لتقديم خدمات متخصصة لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة والشركات الصغيرة والمتوسطة والباحثين والصناعة المصرية بشكل عام".

كما تهدف المنصة لتعزيز حماية واستغلال الأصول غير الملموسة، وبناء القدرات حول آليات نقل التكنولوجيا. وتغطي الخدمات الاستشارية كافة فروع الملكية الفكرية.

وأشارت الأكاديمية إلى أن فروع الملكية الفكرية هي (حماية حقوق الملكية الفكرية - تجنب التعدي على حقوق الغير – التصرف القانوني عند التعدي على الحقوق المملوكة للمبتكر – استغلال حقوق الملكية الفكرية وإدارتها المثلى لنجاح المشروعات) وأنشطة نقل التكنولوجيا فيما يتعلق بالأبعاد القانونية والفنية.

واستكملت: "لو أنت رائد أعمال أو مبتكر في أي مجال، زور المنصة واعرف أكتر عن خدماتنا عبر هذا الرابط  " .

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