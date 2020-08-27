البورصة تربح 13.9 مليار جنيه في أسبوع

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 11462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة



