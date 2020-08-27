البورصة تربح 13.9 مليار جنيه في أسبوع
الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:29 م
ربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة نحو 13.9 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع ليغلق مستقر عند مستوى 330.5 مليار جنيه مقابل 316.6 مليار جنيه.
أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي لكافة المؤشرات، وذلك بعدما أغلقت أمس على تباين.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 11462 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.57% ليغلق عند مستوى 2038 نقطة
وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 13387 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 4384 نقطة.
كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.01% ليغلق عند مستوى 1820 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.5% ليغلق عند مستوى 2731 نقطة.