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كنز لصحتك.. تعرف على فوائد الزيتون الأسود

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:53 م
صدى البلد
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رنا عصمت
يعد الزيتون الاسود من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لاحتوائه على فيتامين C / E / B / A ، مضادات الأكسدة ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد.

لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الزيتون الاسود. 

- يخفض نسبة الكوليسترول الضار.
- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
- يعزز صحة الجلد ويؤخر الشيخوخة.
- يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
- يحسن عمل الجهاز الهضمي.
- يعزز صحة العينين.
- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع
- يحافظ على سلامة المفاصل.
- يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء.
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