كنز لصحتك.. تعرف على فوائد الزيتون الأسود

يعد الزيتون الاسود من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لاحتوائه على فيتامين C / E / B / A ، مضادات الأكسدة ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد.





لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الزيتون الاسود.





- يخفض نسبة الكوليسترول الضار.

- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.

- يعزز صحة الجلد ويؤخر الشيخوخة.

- يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.

- يحسن عمل الجهاز الهضمي.

- يعزز صحة العينين.

- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع

- يحافظ على سلامة المفاصل.