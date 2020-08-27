كنز لصحتك.. تعرف على فوائد الزيتون الأسود

يعد الزيتون الاسود من الأطعمة المفضلة لدى الكثير من الأشخاص لاحتوائه على فيتامين C / E / B / A ، مضادات الأكسدة ، الكالسيوم ، البوتاسيوم ، المغنيسيوم ، أوميغا 3 ، الحديد.
لذا قدمت الدكتورة سهام سوقية خبيرة التغذية عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك؛ فوائد الزيتون الاسود.
- يخفض نسبة الكوليسترول الضار.
- يعزز صحة القلب والأوعية الدموية.
- يعزز صحة الجلد ويؤخر الشيخوخة.
- يعمل على الوقاية من أمراض السرطان.
- يحسن عمل الجهاز الهضمي.
- يعزز صحة العينين.
- يعمل على خفض ضغط الدم المرتفع
- يحافظ على سلامة المفاصل.
- يعمل على زيادة خلايا الدم الحمراء.