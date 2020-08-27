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توك شو

بعد 60 عاما من تصنيعه| رفع السرية عن السلاح السوفيتي الفتاك.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:54 م
السلاح السوفيتي الفتاك
السلاح السوفيتي الفتاك
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البهى عمرو
عرضت قناة الغد تقريرًا مصورًا لـ"قنبلة نووية حرارية" تزن 50 ميجا طن، وهو أكبر إنجاز تقنى فى العالم وفخر الصناعة السوفيتية فى الستينيات.

وأضاف التقرير أن القنبلة النووية اهتزت لها الأرض 3 مرات فى موجات زلزالية شعر بها ربع سكان الكوكب، عندما اختبرت للمرة الأولى عام 1961 حيث تم تطويرها فى ذروة الحرب الباردة.

وأوضح التقرير أن "قنبلة القيصر" كانت فى سباق القنبلة الأكثر غموضًا بسبب السرية الشديدة وبعد حوالى 60 عامًا رفعت السرية عن السلاح السوفيتى الفتاك بعد نشر فيديو أرشيفي للقنبلة التى تسمى رسميًا بـ"أ إن 602".

وأشار التقرير إلى أن الفيديو الأرشيفي يقدم منظورًا جديدًا ومثيرًا عن "قنبلة القيصر" حيث يعرض لحظات نادرة لعملية الاختبار، مضيفًا أن الفيديو يظهر أيضًا الدور البارز للزعيم السوفيتي خروشوف فى تطوير القنبلة والتى احتاجت إلى قاذفة قنابل خاصة من طراز "تو 95 ف"، حيث تمكنت القاذفة من رمي القنبلة من ارتفاع 10.5 كيلومتر وتفجيرها على ارتفاع 3700 متر.

وتابع التقرير أن الاتحاد السوفيتى كان يدرك أن قنبلة بهذه القوة الهائلة ليست معدة للاستخدام العسكري وإنما لتحقيق التكافؤ النووي مع الولايات المتحدة، وبسبب قنبلة القيصر اتفق الاتحاد السوفيتي والولايات المتحدة وبريطانيا العظمى على توقيع اتفاقية تحظر اختيار الأسلحة النووية فى الفضاء وتحت سطح الماء وعلى سطح الأرض.
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