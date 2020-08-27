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السند للوطن.. الإمارات تحتفل بيوم المرأة بمبادرات استثنائية

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:56 م
الإمارات
الإمارات
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البهى عمرو
تحتفل الإمارات في الـ28 من أغسطس بيوم المرأة الإماراتية، وذلك بمبادرات الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وتهدف تلك المبادرات لتعزيز من تمكين المرأة في مواصلة ومضاعفة مسيرة النجاح في الإمارات.

ويأتي الاحتفال هذا العام تحت شعار "التخطيط للخمسين.. المرأة سند للوطن"، ويتضمن إطلاق حزمة من المبادرات الاستثنائية التي تدعم جاهزية المرأة الإماراتية للمستقبل.

وتتماشى المبادرات مع شعار الإمارات لعام 2020.. عام الاستعداد للخمسين".

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