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فن

خالد سليم لمتابعيه: افعل شيئا تشكر نفسك عليه

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:12 م
صدى البلد
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مصطفى كرم
نشر الفنان خالد سليم  مجموعة من الصور له من داخل الجيم  عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام. 

وعلق خالد سليم على الصور قائلا "افعل شيئا اليوم تشكر نفسك عليه في المستقبل". 


وكان الفنان خالد سليم كشف عبر حسابه بإنستجرام تجربته مع ورم  الحنجرة  قائلا: "زي الأيام دي السنة اللي فاتت كنت بمر بأصعب فترة في حياتي، لو فاكرين شكلي قبل عملية استئصال الورم كان عامل إزاي".


وتابع: "مفقدتش الأمل وكان عندي إيمان وإرادة إني مفيش حاجة مستحيلة.. الحمد لله .. بالصبر والاستمرار هتحققوا كل حاجة بتحلموا بيها".

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