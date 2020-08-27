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رياضة

بعد أزمة نجلي هشام حنفي ومحمد عمارة.. فتحي مبروك لـ صدى البلد: الأهلي قادر على تخطي أزماته

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:52 م
فتحي مبروك
فتحي مبروك
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حسام الحارتي
اندلعت أزمة خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب استغناء قطاع الناشئين في النادي الأهلي عن نجلي نجمي النادي السابقين هشام حنفي ومحمد عمارة. 

وخرج كل من محمد عمارة وهشام حنفي بتصريحات تهاجم خالد بيبو المسؤول عن قطاع الناشئين، واستنكرا طريقة الاستغناء عن أبنائهما من النادي. 

وتحدث صدى البلد لرئيس قطاع الناشئين السابق في النادي الأهلي الكابتن فتحي مبروك، لكي يكشف عن رأيه في هذا الأمر، هل هي مجاملة أم رؤية فنية. 

رفض فتحي مبروك رئيس لجنة اكتشاف المواهب بالنادي الأهلي الحديث عن أزمة قطاع الناشئين داخل المارد الأحمر. 

وقال فتحي مبروك في تصريحات خاصة لموقع صدي البلد أرفض الحديث عن أزمات النادي الأهلي، مشيرا إلى أن مسؤولي القلعة الحمراء قادرون علي تخطي كافة الأزمات.

وتابع فتحي مبروك: أقوم بتقديم عملي داخل النادي الأهلي وأرفض التدخل في الأزمات التي تحدث.

وأوضح أن النادي الأهلي ذو قيمة رياضية علي مستوي القارة الإفريقية ولديه القدرة على التخلص من كافة الأزمات. 
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