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رياضة

القيعي: دعوة مرتضى منصور للصلح شو .. وكان عليه الاعتذار أولا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:52 م
عدلي القيعي
عدلي القيعي
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محمد رشاد
علق عدلي القيعي مستشار التعاقدات بالنادي الأهلي، على بيان الزمالك بشأن رفض القلعة الحمراء دعوة المصالحة التي قدمها مرتضى منصور أمس.


وأصدر الأهلي بيانًا لتوضيح أسباب رفض دعوة الزمالك للمصالحة، استنادًا على الهجوم وانتقادات مرتضى منصور ضد محمود الخطيب رئيس النادي الأحمر ومجلس إدارته.


وقال القيعي في تصريحات تلفزيونية عبر قناة الأهلي: "بخصوص الدعوة التي وجهها رئيس الزمالك إلى النادي الأهلي، إذا كانت هناك سلامة نية كان يجب أن يسبق هذه الخطوة اعتذار واضح".


وتابع: "لا يوجد أي تجاوزات من ناحية الأهلي ونحن أصحاب الحق، أعطني حقي وبعد ذلك ندرس أي تقارب، وهذه الدعوة نوع من "الشو".


وأكمل: "لكن أنت ترسل الدعوة وتعلم أنه لن يُجاب عليها، ومصر كلها تعلم أن الأهلي لن يستجيب لهذه الدعوة".


واختتم: "طرف يعتدي على الآخر بشكل مستمر، ولم نرد على هذا التجاوز، ويجب أن يكون هناك شجاعة الاعتذار".
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