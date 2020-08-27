AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

رئيس قناة السويس: كفاءة العاملين فى إدارة أنفاق تحيا مصر تحمى الأمن القومي

الخميس 27/أغسطس/2020 - 08:51 م
صدى البلد
Advertisements
انجي هيبة
شهد الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، تكريم مجموعة من المهندسين والفنيين ومسئولي الأمن بأنفاق "تحيا مصر" بالإسماعيلية، بحضور يحيى المحجوب مدير إدارة الرئاسة، والمهندس أحمد حجازي مدير إدارة الأنفاق والكباري، واللواء سماح قنديل مستشار رئيس  للأمن، وذلك بمبنى الإرشاد بالإسماعيلية.

يأتي التكريم تقديرًا لحسن إدارة مجموعة العمل بنفقي الإسماعيلية لحادث تصادم  عدد من السيارات داخل النفق منتصف الشهر الجاري.



في كلمته، أشاد الفريق أسامة ربيع بجهود العاملين بأنفاق تحيا مصر و حسن إدارة مجموعة العمل لحادث تصادم  عدد من السيارات داخل النفق منتصف الشهر الجاري. 

وأضاف الفريق ربيع أن الأنفاق تعد شريانًا رئيسيًا لتنمية سيناء وربطها  بالوطن، وأن كفاءة إدارتها من قبل القائمين عليها يمثل بُعدًا استراتيجيًا مهمًا للأمن القومي للبلاد لاسيما مع تشغيل الأنفاق على مدار اليوم لمدة 24 ساعة.



رئيس قناة السويس: كفاءة العاملين فى إدارة أنفاق تحيا مصر تحمى الأمن القومي
رئيس قناة السويس: كفاءة العاملين فى إدارة أنفاق تحيا مصر تحمى الأمن القومي
رئيس قناة السويس: كفاءة العاملين فى إدارة أنفاق تحيا مصر تحمى الأمن القومي
رئيس قناة السويس: كفاءة العاملين فى إدارة أنفاق تحيا مصر تحمى الأمن القومي
رئيس قناة السويس: كفاءة العاملين فى إدارة أنفاق تحيا مصر تحمى الأمن القومي
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع: 221 ألف مركبة عبرت أنفاق بورسعيد بعائدات تزيد عن 21 مليون جنيه منذ نوفمبر

أسامة ربيع: السماح بفتح النفق 24 ساعة لعبور البضائع بدءا من الأحد المقبل.. فيديو

بدءا من غد..أسامة ربيع : تشغيل أنفاق الإسماعيلية وبورسعيد على مدار ٢٤ ساعة

العبور الآمن لـ سيناء .. مدير إدارة الأنفاق بقناة السويس: إعمار سيناء وربطها بالوادي على رأس أولوياتنا

برلمانى: سيناء وقناة السويس من أهم المناطق الاقتصادية بالشرق الاوسط

ترشيحاتنا

هل المشاركة بإعادة انتخابات "الشيوخ" ترفع غرامة التخلف عن المرحلة الأولى

رفضت ممارسة الرذيلة فذبحها.. ذئب بشري يقتل ابنة عمه وطفليها التوءم: خفت من الفضيحة

انقطاع المياه عن مدينة نصر لمدة 12 ساعة بسبب أعمال تحويل الخطوط

الأهلي يقترب من حسم الدوري رسمياََ والزمالك ينافس بيراميدز على المركز الثاني

الأوقاف تكشف عن المساجد المسموح فيها إقامة صلاة الجمعة غدًا

نور الشريف يكشف تفاصيل مؤثرة عن وفاة والدته أثناء تصوير"الكرنك"| نوستالجيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير مأساوي| هجوم أسود بيضاء ينهي حياة مسن من عشاق الحياة البرية..شاهد

بالأوف شولدر.. يارا بفستان لامع تبهر متابعيها

كنز لصحتك.. تعرف على فوائد الزيتون الأسود