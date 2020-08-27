الجزيري ونجيب يقودان هجوم المقاولون في مواجهة الزمالك

أعلن عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب تشكيلة فريقه لمواجهة الزمالك على استاد القاهرة الدولي فى إطارمباريات الاسبوع الـ22 من الدوري المصري .





تشكيل المقاولون العرب شهد تواجد ثلاثة مدافعين، هم محمد سمير، وفادي نجاح، وأحمد الشيمي.



من جهة أخرى، يبدأ شكري نجيب وسيف الدين الجزيري في هجوم الذئاب أمام الزمالك.

وجاء تشكيل المقاولون العرب كالتالي:

حارس: محمود أبو السعود.