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قيادية بحزب المؤتمر اليمني : المؤسسات اليمنية مخترقة من تنظيم الإخوان.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:00 م
وفاء الدعيس القيادية
وفاء الدعيس القيادية بحزب المؤتمر
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محمود محسن
أكدت وفاء الدعيس القيادية بحزب المؤتمر، أن الشرعية مخترقة من حزب الإصلاح، مشيرة الى أن كثيرا من الوزارات ايضا يتم السيطرة عليها من قبل جماعة الإخوان. 


وأضافت الدعيس خلال لقاء لها ببرنامج حقائق وأسرار عبر فضائية صدى البلد تقديم الإعلامي مصطفى بكري، أنه عندما اجتاحت ميليشيات الحوثيين منطقة صنعاء خرج الإخوان من الشمال حتى الجنوب .


وتابعت القيادية بحزب المؤتمر أنه عندما دخل التحالف العربي قام بالتنسيق مع القيادات للسعي نحو إنهاء المشاكل المتعلقة باليمن. 


وأشارت الدعيس إلى أن الإخوان تنظيم دولي بدعم وبتنفيذ أجندات دولية مما يدل على أن الشرعية مخترقة. فمؤسسة الرئاسة قام الإخوان باختراقها وبدأوا في تنفيذ قرارات لصالحهم فقط.

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