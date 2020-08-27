حظر التجوال قادم.. خبير أوبئة: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد إصابات ووفيات كورونا

قال خبير الأوبئة الدكتور إسلام عنان، إن المعادلة بسيطة في الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا وجد التزاما بالإجراءات الاحترازية وغرامات، تقل الإصابات والوفيات والعكس صحيح.









وأضاف عنان، في تصريحات لـ صدي البلد أن غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية، يزيد الإصابات والوفيات، ومن المتوقع أن تزداد بعد أسبوعين.





وذكر خبير الأوبئة أن أعراض الفيروس قلت شدتها، ولو توجد إصابات،ولا توجد وفيات، فتنتهي الموجة علي ذلك.





وأشار عنان، إلى أن المواطنين إذا اختنقوا من حظر التجوال ومن الإجراءات الصارمة، سيتم الرجوع لها وبشكل كبير حال زيادة الإصابات وانتشار عدوى كورونا.



