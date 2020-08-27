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أخبار البلد

حظر التجوال قادم.. خبير أوبئة: عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية يزيد إصابات ووفيات كورونا

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:11 م
صدى البلد
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محمد غالي
قال خبير الأوبئة الدكتور إسلام عنان، إن المعادلة بسيطة في الحد من انتشار فيروس كورونا، مضيفا أنه إذا وجد التزاما بالإجراءات الاحترازية وغرامات، تقل الإصابات والوفيات والعكس صحيح.


وأضاف عنان، في تصريحات لـ صدي البلد أن غياب الالتزام بالإجراءات الاحترازية،  يزيد الإصابات والوفيات، ومن المتوقع أن تزداد بعد أسبوعين.

وذكر خبير الأوبئة أن أعراض الفيروس قلت شدتها، ولو توجد إصابات،ولا توجد وفيات، فتنتهي الموجة علي ذلك.

وأشار عنان، إلى أن المواطنين إذا اختنقوا من حظر التجوال ومن الإجراءات الصارمة، سيتم الرجوع لها وبشكل كبير حال زيادة الإصابات وانتشار عدوى كورونا.

وأفاد خبير الأوبئة، أنه يجب عمل إجراءات صارمة في الدخول والخروج من الأماكن وتنظيفها وتعقيمها، إلزام المواطنين بارتداء الكمامات.
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