في أول يوم بمركز تنمية المواهب| بائعة التين تتألق بأغنية يا تمر حنة بالأوبرا.. فيديو

انضمت، اليوم، الطالبة هبه عبد الحميد المعروفة إعلاميا بـ بائعة التين لمركز تنمية المواهب بدار الأوبرا المصرية بمنحة مجانية من وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم، وتألقت أمام طلبة مركز تنمية المواهب فى أول يوم دراسى لها بالمنحة بأغنية "يا تمر حنة" .





وزيرة الثقافة تتبني الطالبة بائعة التين وتمنحها منحة مجانية في دار الأوبرا





كانت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة قد استقبلت الطالبة هبة عبد الحميد التى انتشرت قصة كفاحها على السوشيال ميديا بسبب عملها اليومى المتواصل كبائعة تين صباحا ومساعدة بإحدى عيادات العلاج الطبيعى مساء وإصرارها على تحقيق حلمها باستكمال دراستها واحتراف الغناء.

وقالت "عبد الدايم"، إن الطالبة هبة اسماعيل الشهيرة بـ بائعة التين، تعد نموذجًا مشرفًا للفتاة المصرية التى ترغب في إثبات ذاتها وتحقيق طموحاتها، وشجعتها على بذل مزيد من الجهد والالتحاق بمنافسات الدورة القادمة من مسابقة الصوت الذهبي ، وقررت تبنيها وتقديم منحة مجانية لها للدراسة بفصل الغناء في مركز تنمية المواهب بدار الأوبرا لصقل موهبتها وذلك تجسيدا لدور الدولة فى اكتشاف وتبنى المواهب الشابة الواعدة.