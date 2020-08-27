مانشستر سيتي يفشل في الحصول على هذا اللاعب

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عمر سلامة يبدو أن نادي مانشستر سيتي لن يستطيع الحصول على خدمات أحد أبرز أهدافه الصيفية، بحسب ما كشف عنه تقرير صحفي، اليوم الخميس.



النادي الإنجليزي الذي بات عملاقًا تحت قيادة المدرب الإسباني، لم يستطع التتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا في تجربته الجيدة محليًا مع مانشستر سيتي، إذ تعرض للإقصاء في النسخة الجارية من دور ربع النهائي، على يد أولمبيك ليون بثلاثة أهداف مقابل، كما فشل في مواسمه الثلاثة السابقة في الوصول إلى نصف النهائي، لذا يسعى إلى ضم نجوم كبار، للمساهمة في بناء فريق أكثر قوة وحيوية.

وأكد الصحفي الإيطالي المعروف فابريزيو رومانو ، أن مانشستر سيتي لم يتواصل بشكل مباشر مع نابولي، من أجل ضم السنغالي خاليدو كوليبالي.



وتابع، السبب في عدم تقديم أي عرض رسمي، يعود إلى العلاقة السيئة بين الناديين، خاصة أن ما حدث في صفقة انتقال جورجينيو إلى تشيلسي في وقت سابق، لا يزال يلقى صدى واسعًا في العلاقة بين نابولي والسيتي، لذا تبدو المفاوضات بينهما، بطيئة.

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