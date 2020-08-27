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محلل سياسى ليبي: مظاهرات طرابلس تواجه عنفا مفرطا من قبل مليشيات السراج والمرتزقة

الخميس 27/أغسطس/2020 - 09:44 م
عبد الباسط بن هامل
عبد الباسط بن هامل
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عبد الخالق صلاح
قال الكاتب والمحلل السياسى الليبى، عبد الباسط بن هامل، إن العنف المطلق هو اللغة السائدة فى طرابلس ضد الشعب الليبي من قبل حكومة المليشيات والمرتزقة التى تمتص دماء وتسرق أموال الليبيين بالكامل.

أضاف عبد الباسط بن هامل، فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء القاهرة" الذى يقدمه الإعلامى خالد العوامى، عبر قناة الحدث اليوم، أن حكومة المليشيات فى طرابلس اختطفت الشارع الليبي بواسطة المليشيات والمرتزقة، لذلك لا يوجد حراك شعبي على الإطلاق فى ليبيا لأنه مختطف، مبينا: "المظاهرات فى ليبيا تواجه عنفا مفرطا من المليشيات وتحتاج لمؤسسات تحميها".

وأوضح المحلل السياسى الليبى، قائلا: "كان لدينا فرصة تاريخية لتحرير طرابلس ولكن تراجع الجيش الليبي بسبب وقف إطلاق النار، ولكن الوضع فى طرابلس اليوم صعب كما أن الآلة الإعلامية الخطيرة التى تتمثل فى جماعة الإخوان الإرهابية الموجودة  يساهمون فى اختطاف الشعب الليبي أيضا".

وتابع المحلل السياسي الليبي قائلا: "أطالب الجيش أن يتحرك لحماية الشعب الليبي كما حدث فى مصر فى ثورة يونيو، ولكن المؤسسات الأمنية نائمة فى بيوتهم فى طرابلس، رغم أنه من الواجب عليهم الذهاب لحماية الشعب الليبي".
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