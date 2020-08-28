القروش الثلاث على مسرح قصر ثقافة الزقازيق

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات عروض المهرجان الإقليمي للفرق المسرحية بإقليم شرق الدلتا الثقافي على مسرح قصر ثقافة الزقازيق مع اتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وشروط الصحة والسلامة، حيث قدمت فرقة قصر ثقافة الزقازيق المسرحية عرض "القروش الثلاث" .





العرض من تأليف برتولد بريخت، إخراج محمد صابر أحمد، أشعار أحمد سامى خاطر، ألحان توفيق فوده، ديكور سمير زيدان، ملابس حسام عبد الحميد، إضاءة عز حلمى وعمر وفيق، ترجمة دكتور عبد الرحمن بدوى، مخرج منفذ رمضان جميل، وبطولة حسام محى، دينا عتاب، محمد حسنى، وليد نبيل، معتز الحلفاوى، مروة عبدالرازق، محمد سلامه الشيخ، أميرة حاتم، نارين فايز، سهر عثمان، أدهم ياسر، عماد حمدى، عمر ممدوح، عبدالرحيم رضا، محمد عصام، محمود سمير، محمد بلال، أحمد عباس، أحمد الشحات، أحمد شلبى، آلاء رمزى، عاطف فوزى، مصطفي سامى، رحيم العشري، ريم، أحمد السيد، أحمد عبدالله، محمد رفاعي، محمد معجزة.





تدور الأحداث فى فلك مجموعة من الأفكار والأطروحات التى كان يعتنقها المؤلف برتولد بريخت، أهمها حالة الشر التى انتشرت بين البشر كنتاج لعدة تغيرات إجتماعية وإقتصادية فى ذلك الوقت وكمردود للفهم الخاطئ لمصطلح المدينة التي تحولت من النقيض إلى النقيض، فهى بدلا من أن تساعد الإنسان على أن يعيش حياة أفضل تجعله ينسحق أمام شراستها وقسوتها وما تخلفه من صراع تتجاوز فكرة قوت يومه إلى صراعه على البقاء ويتجسد ذلك من خلال الصراع بين مجموعة من اللصوص بقيادة ماكريث ومجموعة من الشحاذين بقيادة بيتشام والسبب فى هذا الصراع قصة حب تنتهى بالزواج بين ماكهيث زير النساء وبين بولى ابنه بيتشام الذى يرفض تلك العلاقة ويحاربها بكل الوسائل وكما هو معتاد فى معظم أعمال بيرخت يدور الصراع فى إطار كوميدي ساخر بعيد عن المأساوية.