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رياضة

الجهاز الفني للمنتخب يتابع لقاء الزمالك والمقاولون العرب

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:32 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسي
تواجد أعضاء الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم طارق مصطفى وأحمد أيوب وأيمن طاهر في مقصورة إستاد القاهرة الدولي لمتابعة لقاء الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز.

يأتي ذلك ضمن خطة الجهاز الفني بقيادة الكابتن حسام البدري لمشاهدة مباريات الدوري ومراقبة اللاعبين عن قرب أملا في حصر العناصر المرشحة للدخول في الحسابات الفنية استعداد لمواجهة توجو في الجولتين الثالثة والرابعة خلال أجندة نوفمبر المقبل ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

وفاز الزمالك على الأهلي في الجولة الماضية من الدوري المصري الممتاز بثلاثية مقابل هدف.
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