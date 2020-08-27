منع الباعة الجائلين وماسح حراري| الصحة تعلن عن خطة الدولة لعودة المدارس.. فيديو





وتابع خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على قناة "دي ام سي"، أن هذه المحاور تتمثل في كيفية رفع الوعي سواء للعاملين أو للأطفال والطلاب في المدارس، بالإضافة إلي تطبيق العديد من الأمور مثل التباعد الجسدي والتهوية الجيدة والتطهير الدوري للمؤسسات التعليمية.



وأردف: "سنقوم بترصد الأمراض وأعراض الاشتباه، بالإضافة إلى أدوات التعقيم والحماية.. وزارة التربية والتعليم ستعمل على توصيل تلك الخطوات إلى كل المدارس والتأكد من تنفيذها".



وأضاف: سنعمل على التأكد من خضوع الطلاب للماسح الحراري قبل دخولهم للمدرسة يوميا، بالإضافة إلى تنظيم دخول وخروج الطلاب من خلال البوابات، وأيضا تقليل عدد الطلاب في الفصول، معقبا: تلك الأمور ستعمل على تطبيقها ومتابعتها وزارة التربية والتعليم.



وفيما يخص الوجبات الغذائية في المدارس، أوضح أنه ممنوع التعامل وتواجد الباعة الجائلين، خوفا من تناول أطعمة مجهولة المصدر، ولكن بالنسبة للأغذية التي تكون تحت إشراف المدرسة لا خوف منها، ولكن يجب تطبيق الإجراءات الإحترازية عند تناول الطعام في المدارس.







قال محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارة المركزية للشئون الوقائية بوزارة الصحة، إن خطة عودة المدارس تعد جزءا من خطة الدولة للتعايش مع فيروس كورونا، موضحا أن خطة عودة الدراسة تشمل العديد من المحاور من أجل المحافظة على الطلاب والعاملين.