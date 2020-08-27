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خالد عكاشة: جماعات الشر يغسلون الأموال لضرب اقتصاد مصر

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:34 م
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
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البهى عمرو
قال العميد خالد عكاشة مدير المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن وزارة الداخلية تقوم بدور مهم فى التصدي لـ جميع الجرائم، وتحقيق الانضباط بالقطاع الاقتصادي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك بعض الأشخاص تقوم بشراء عقارات واراضي وسيارات تسبب اضرارا في الاقتصاد المصري.

ولفت، إلى أن وزارة الداخلية وأجهزة الدولة تبذل جهودا متواصلة لجمع المعلومات المتعلقة بالقضايا التى تضر بالأمن القومي المصري.

وأوضح أن وزارة الداخلية تثبت قدرتها على حل القضايا التي تضر بالاقتصاد خاصة من قبل المنتمين للإخوان بالخارج.

وأشار إلى أن المنتمين للإخوان وجماعات الشر يعملون على غسل الأموال والاتجار بالنقد الأجنبي بطرق غير شرعية لضرب اقتصاد مصر.
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