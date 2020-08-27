مباراة الحكومة.. وزير الرياضة: وقفت على جنب وقلت لرئيس الوزراء هات جول يافندم

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، كواليس مباراة كرة القدم التي تم تنظيمها وشارك فيها رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء بالحكومة.





وقال أشرف صبحي في حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "رئيس الوزراء جاب 3 أجوال في المباراة التي قمنا بتنظيمها".





وأضاف أشرف صبحي: " شارك في المباراة وزير الزراعة ورئيس الوزراء.. ورئيس الوزراء لاعب كرة يد ولاعب أشول".



