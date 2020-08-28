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بين الناس

كريمة تطالب بإعادة معاش تكافل وكرامة لإعانتها على أسرة من 9 أفراد

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 11:00 ص
صدى البلد
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وسام مختار
استغاثت السيدة كريمة سمرى محمود كردى والمقيمة فى قرية نجع عايد مركز نجع حمادي محافظة قنا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف معاش تكافل وكرامة بسبب أن زوجها يمتلك جواز سفر.
 
وقالت فى رسالتها : "نظرا لظروف زوجى المادية الصعبة حيث ليس لديه أى أرض أو عقارات ولايعمل قدمت على معاش تكافل وكرامة وحصلت على المعاش ولكن تم إيقاف صرف معاشه بعد ذلك بحجة أن زوجى معه جواز سفر وقدمنا شكوى على موقع وزارة التضامن طلبوا من زوجى شهادة تحركات وافادة من التأمينات الاجتماعية بعد وجود تأمين خاص بنا وقدمنا كل الأوراق وقام زوجى بإلغاء جواز السفر وأرسلنا الأوراق المطلوبة على الموقع، وحتى الآن لم يتم استعادة المعاش مرة أخرى".
 
وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي عودة معاش التكافل والذى كان برقم قومى 2900326700826 حيث أنها تعول أسرة مكونة من 9 أفراد
 
ويمكن التواصل مع القارئة من خلال الرقم التالى 01141744818
 
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ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360.

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