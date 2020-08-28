كريمة تطالب بإعادة معاش تكافل وكرامة لإعانتها على أسرة من 9 أفراد

استغاثت السيدة كريمة سمرى محمود كردى والمقيمة فى قرية نجع عايد مركز نجع حمادي محافظة قنا ، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من وقف معاش تكافل وكرامة بسبب أن زوجها يمتلك جواز سفر.

وقالت فى رسالتها : "نظرا لظروف زوجى المادية الصعبة حيث ليس لديه أى أرض أو عقارات ولايعمل قدمت على معاش تكافل وكرامة وحصلت على المعاش ولكن تم إيقاف صرف معاشه بعد ذلك بحجة أن زوجى معه جواز سفر وقدمنا شكوى على موقع وزارة التضامن طلبوا من زوجى شهادة تحركات وافادة من التأمينات الاجتماعية بعد وجود تأمين خاص بنا وقدمنا كل الأوراق وقام زوجى بإلغاء جواز السفر وأرسلنا الأوراق المطلوبة على الموقع، وحتى الآن لم يتم استعادة المعاش مرة أخرى".

وناشدت وزيرة التضامن الاجتماعي عودة معاش التكافل والذى كان برقم قومى 2900326700826 حيث أنها تعول أسرة مكونة من 9 أفراد

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