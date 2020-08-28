نائب أسيوط يطالب الحكومة بتوفير المستلزمات الزراعية للفلاحين

تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب بطلب إلى وزير الزراعة نظرا للنقص الشديد والملحوظ فى توفير السماد المطلوب للمحصول الصيفى فيما يخص محافظة أسيوط وخاصة بمركز القوصية.





وأكد "نظير" لـ"صدى البلد"، أن مركز القوصية ومنفلوط وديروط كمستلزم أساسى للزراعات الصيفية والتى تعتبر من المحاصيل المهمة الفلاح بالإضافة إلى إرتفاع سعر الكيماوى مما يزيد الأعباء على كاهل الفلاح.





كما طالب النائب بضرورة وقوف الدولة بجانب الفلاحين الذين هم ذخيرة مصر فى إنتاج المحاصيل الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة .



