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برلمان

نائب أسيوط يطالب الحكومة بتوفير المستلزمات الزراعية للفلاحين

الجمعة 28/أغسطس/2020 - 03:04 ص
النائب ابراهيم نظير
النائب ابراهيم نظير عضو مجلس النواب
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حسن رضوان
تقدم النائب إبراهيم نظير عضو مجلس النواب بطلب إلى وزير الزراعة نظرا للنقص الشديد والملحوظ فى توفير السماد المطلوب للمحصول الصيفى فيما يخص محافظة أسيوط وخاصة بمركز القوصية.

وأكد "نظير" لـ"صدى البلد"، أن مركز القوصية ومنفلوط وديروط كمستلزم أساسى للزراعات الصيفية والتى تعتبر من المحاصيل المهمة الفلاح بالإضافة إلى إرتفاع سعر الكيماوى مما يزيد الأعباء على كاهل الفلاح.

كما طالب النائب بضرورة وقوف الدولة بجانب الفلاحين الذين هم ذخيرة مصر فى إنتاج المحاصيل الحيوية اللازمة لاستمرار الحياة.

وشدد النائب على ضرورة اتخاذ اللازم نحو سرعة صرف الكيماوى والأسمدة المطلوبة لفلاحى الصعيد وتحديدا مراكز شمال محافظة أسيوط  حفاظا على تنمية الثروات الطبيعية للدولة.
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