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أشرف صبحي عن مباراة الحكومة بالعلمين: رئيس الوزراء أحرز هدفين ووزير المالية مهاري.. فيديو

الخميس 27/أغسطس/2020 - 10:41 م
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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هاني حسين
قال أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم تنظيم مباراة كرة القدم التي تم تنظيمها في مدينة العلمين بمشاركة رئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء.

وأضاف أشرف صبحي في  حواره مع الإعلامية منى الشاذلي في برنامج " معكم" المذاع على قناة " سي بي سي": "الشباب كانوا ينظمون انشطة رياضية، ورئيس الوزراء طلب منا المشاركة في مباراة كرة قدم".

وتابع اشرف صبحي: "فرقة رئيس الوزراء كان فيها وزير الطيران ووزير المالية".

وأشار أشرف صبحي إلى أن رئيس الوزراء أحرز هدفين، ووزير المالية مهاري، مضيفا: "رئيس الوزراء رياضي بامتياز وكان لاعبا لكرة اليد".
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