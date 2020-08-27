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محافظات

غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد

الخميس 27/أغسطس/2020 - 11:16 م
غلق قاعة تصوير مخالفة
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
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محمد الطحاوي
أكد المحاسب محمد الأباصيري رئيس مركز ومدينة أبوكبير انه تم شن حملة مكبرة لفض وغلق قاعات الافراح وأماكن التصوير "الفوتو سيشن" المخالفة لقرار مجلس الوزراء. 

واضاف رئيس المركز انه في إستجابة سريعة لبلاغ بوجود تجمع فرح شعبي بقرية الدواشنة التابعة للوحدة المحلية بني عياض تم إصدار التعليمات الي كمال يوسف نائب رئيس المركز بالتوجه فورًا إلى محل الواقعة .

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واشار رئيس المركز الي انه تم شن حملة مكبرة بقيادة رئيس المركز ونائبه ورئيسة الوحدة وموظفي الإشغالات بالوحدة وتم التعامل مع الموقف بكل جد وحزم وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.

فيما اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه كلف بضرورة التعامل مع اي مخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين وتشميع قاعات الأفراح المخالفة.
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد
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