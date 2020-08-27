غلق قاعة تصوير مخالفة للإجراءات الاحترازية بالشرقية..شاهد

واضاف رئيس المركز انه في إستجابة سريعة لبلاغ بوجود تج مع فرح شعبي بقرية الدواشنة التابعة للوحدة المحلية بني عياض تم إصدار التعليمات الي كمال يوسف نائب رئيس المركز بالتوجه فورًا إلى محل الواقعة .





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واشار رئيس المركز الي انه تم شن حملة مكبرة بقيادة رئيس المركز ونائبه ورئيسة الوحدة وموظفي الإشغالات بالوحدة وتم التعامل مع الموقف بكل جد وحزم وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة.





فيما اكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية انه كلف بضرورة التعامل مع اي مخالفات والضرب بيد من حديد علي المخالفين وتشميع قاعات الأفراح المخالفة.